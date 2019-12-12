كريم عبدالعزيز يشيد "أوكا وأورتيجا وشيبة" أعرف التفاصيل

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، تهنئة خاصة لكل من أوكا وأورتيجا وشيبة على أغنيتهم الجديدة "إمتى"، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".







وكتب "عبدالعزيز" قائلًا: "‏تحية كبيرة قوي لأوكا و أورتيجا و شيبه على "امتى"، عجبتني جدًا.





واضاف "عبدالعزيز" قائلًا: "‏تحية من القلب للتلاتة، كل واحد فيهم حكاية لوحده.





وبادلته التعليق الفنانة مي كساب قائلة: ‏‎تسلم يا كريم يا جدع طول عمرك سباق ربنا ميحرمناش منك ومبسوطين انها عجبتك.







وعلق احد المتابعين عليه قائلا: ‏‎‎الاغنية حلوة قوي فعلا لسة سمعاها دلوقتي وعجبتني جدا، مع العلم انا مليش في المهرجانات خالص، بس عجبتني جدا اه والله ودعت لما جاب سيرة الام كلامها حلو مؤثر وحقيقي.







وعلى صعيد اخر شارك "عبد العزيز" في العديد من المسلسلات منها: تامر وشوقية ج3، الهروب، الجماعة، الكبير قوي ج5، وش تاني، امراة من زمن الحب.







وكما قدم "عبد العزيز" العديد من الافلام منها: عبود على الحدود، جنون الحياة، اضحك الصورة تطلع حلوة، جاي في السريع، ابو علي، واحد من الناس، في محطة مصر، فاصل ونعود، ولاد العم، الفيل الازرق ج2.