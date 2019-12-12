مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي أن يخسر واحد من ألمع نجوم الفريق خلال الفترة القادمة في صدمة قوية للجميع.





صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول





وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر يفكر في الرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





باريس سان جيرمان الأقرب لضم صلاح





وحسب ما كشفته الشبكة فإن محمد صلاح يرغب في خوض تجربة جديده خارج الدوري الإنجليزي ونادي باريس سان جيرمان هو الأقرب لضمه.





كما أشارت الشبكة إلى أن نادي باريس سان جيرمان بالفعل يرغب في ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





سبب رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع صلاح





وذكرت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان يريد ضم محمد صلاح الصيف القادم تحسبا لرحيل أحد الثنائي كيليان مبابي و نيمار دا سيلفا نجما الفريق في نهاية الموسم.





مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم





وقد شارك محمد صلاح في 22 مباراة مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.





ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.



