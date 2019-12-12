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بسنت النبراوي تعاكس تامر أمين: "سالخير يا حليوة يا مجنني" (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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بسنت النبراوي
بسنت النبراوي
جرجس ميلاد
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استضاف الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، الفنانة بسنت النبراوي، وبدأ حديثه إليها قائلا: "إنتي نجمة السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بسبب مقطع الفيديو باللهجة الشرقاوية".

وقامت "بسنت" بمعاكسة الإعلامي تامر أمين على الهواء باللهجة الشرقاوية، قائلة: "سالخير يا حليوة يا مجنني".

وأشارت "بسنت" إلى أنها تتعرض لمعاكسات كثيرة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من بعد الفيديو التى تحدثت فيه عن التمسك بأصلها الشرقاوي، وتحدثت بلهجة أهل مدينتها، مشيرة إلى أنه يتم معاكستها حاليا بنفس الجملة، قائلة: "بيعاكسوني وبيقولولي الفرخة إلها وراك".

ووجهت "بسنت" رسالة للجمهور باللهجة الشرقاوية، قائلة: "أقولكم بقى ايه.. تصبحوا على خير، ومش تعملوم مشاكل، وبلاش حد يعاكس، علشان مش تبقى شين، خليك حلو يابه، علشان المعاكسة شينة وتبقى علاولة مش إلها حل، مش إلها لازمة".

بسنت النبراوي فنانة شابة، وكانت بطلة الأغنية الشهيرة "بسبوسة" التي قدمتها في شكل استعراضي مع الفنان أكرم حسني خلال أحداث المسلسل الكوميدي الشهير "الوصية".
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الكلمات المفتاحية

تامر أمين بسنت النبراوي السوشيال الميديا

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