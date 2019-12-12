Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يستعد لضم صفقة نارية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
Advertisements
فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
علاء خليف
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لإبرام عدة صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر من أجل المنافسة على كافة البطولات.

زميل صلاح الهدف الأول لريال مدريد بالصيف:

يضع نادي ريال مدريد عينيه صوب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للويلزي جاريث بيل.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الاسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يفضل التعاقد مع ساديو ماني عن زميله محمد صلاح الذي تم ترشيحه في وقت سابق للإنتقال لصفوف الميرينجي.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع "مبابي"

من ناحية أخري كشفت الصحيفة الإسبانية عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن زيدان ما زال يمنح الأولوية للتعاقد مع كيليان مبابي، في الصيف، ولكن يواجه النادي الملكي صعوبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الشاب، نظرًا لتمسك إدارة النادي الباريسي باستمراره مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد سوف يبذل محاولات مكثفة لحسم صفقة "مبابي" في أقرب فرصة، مؤكدة أن ساديو ماني سيظل مرشحًا بقوة لارتداء قميص ريال مدريد حتى إشعار آخر.

نيمار على أعتاب برشلونة وباريس يستهدف "ماني":

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ عن اقتراب انتقال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بينما يفكر النادي الباريسي في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني بدلا منه.

وأشارت مجلة ”فرانس فوتبول“ فإن مسؤولي باريس سان جيرمان بدأوا يفكرون في البديل المناسب لخلافة نيمار في صفوف الفريق، وأضافت أن الاسم الأكثر شعبية وقبولًا لدى مسؤولي الفريق الباريسي هو ساديو ماني، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من امكانيات هجومية ودفاعية مميزة، ويتفوق على اللاعب البرازيلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلورنتينو بيريز اليوم فلورنتينو بيريز الان فلورنتينو بيريز ريال مدريد

أخبار تهمك

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 18 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إطلاقها الصواريخ في البحر المتوسط.. تعرف على قدرات الغواصة الهجومية المصرية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 26 مارس.. بيريز يفجر مفاجأة كبري للجماهير المدريدية

باريس سان جيرمان يحدد شرطه للتخلي عن مبابي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. موعد الإعلان عن الصفقة الكبري والريال يوجه صدمة قوية إلى برشلونة

كيف يخطط زيدان لميركاتو ريال مدريد.. 4 صفقات بعد هازارد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. لاعب برشلونة يريد اللعب للريال وزيدان يطلب ضم نجم ريال مدريد والصفقة الكبري تقترب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status