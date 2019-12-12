ليست راندا رياض خطيبة محمد الشرنوبي الأولى.. تعرف على السابقين

الفجر الفني





لمى كتكوت





فكانت أول خطوبة له على الفنانة لمى كتكوت، أبنة الفنانة "أمل رزق" فأنفصلت عن الشرنوبي بعد 8 شهور من خطوبتهما .





سارة الطباخ



خطب الشرنوبي في المرة الثانية سارة الطباخ، مر شهور قليلة على إنفصالهما وخطب الشرنوبي اليوم، ورغم إستمرار خلافاته معها بسبب عقد الإحتكار المبرم بيننما.





سبب أنفصالهم



لا تقتصر فقط أزمة الشرنوبي مع سارة على إخلاله بالعقد المبرم بينهما، والذي ينص على إدارة أعماله وعدم تمكنه من المشاركة بأي عمل فني دون موافقتها ولكن هناك خلافات شخصية بينهما، وذلك بعدما قرر "الشرنوبي" فسخ خطوبتهما من خلال منشور عبر حسابه على "الفيسبوك" أكد من خلاله أنها تكبره بأكثر من عشرة أعوام كما كشف عن رفض والده لارتباطه بها بالإضافة إلى تأكيده بأنها تحاول تدميره فنيًا بعدما فسخ الخطوبة مستغلة هذا العقد الذي يجبره على دفع شرط جزائي يصل إلى 600 ألف دولار في حال الإخلال بأي بند.



إتهمت سارة باستغلالها بعدما أنفقت ملايين من أجل عمل دعاية خاصة له وإنتاج ألبوم غنائي كما أجبرته على الاعتذار عن فيلم شريط 6 موضحة أن تعاقده على أي عمل فني دون موافقتها يعرضه للسجن والمسائلة القانونية.



تقدمت أيضاً بشكوى لنقابة المهن الموسيقية وحصلت على قرار بإيقافه عن الغناء حتى تنتهي أزمته معها.

شارك الفنان محمد الشرنوبي، جمهوره بخطوبته اليوم على راندا رياض مديرة أعمال أنغام، من خلال نشر صور لخطوبتهما على موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام" بعد قصة حُب قصيرة جمعت بينهما.فلم تعد هذه الخطبة الأولى للشرنوبي، فهي الثالثة، ويرصدهؤلاء