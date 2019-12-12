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صور جديدة لمحمد الشرنوبي برفقة خطيبته

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:33 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة له برفقة خطيبته راندا رياض عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وكتب "الشرنوبي" عليها معلقا بإيموشن قلب ودبلة، وعلق احد المتابعين عليه قائلا: الف مبروك يا شرنوبي، ربنا يخليكم لبعض ويكملكم على خير بنحبك جدا.



على صعيد آخر ارتبط الفنان محمد الشرنوبي بـ"لمى" ابنة المخرج الراحل إسماعيل كتكت، والفنانة أمل رزق، لكنهما انفصلا بعد مدة لا تتجاوز 8 أشهر، متمنين لبعضهما السعادة والتوفيق، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر الانفصال خلال الفترة الماضية.



شارك محمد الشرنوبي بعد ذلك في عدة مسلسلات، منها "الشوارع الخفية"، و"قصة حب"، و"الداعية"، و"زي الورد"، و"لا تطفيء الشمس"، و"كأنه إمبارح"، و"عائلة ميكي"، و"لدينا أقوال أخرى"، و"البيوت أسرار"، و"البلطجي"، و"في إيد أمينة"، ومسلسل "العهد" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2015، وفي الجزء الثاني من مسلسل "بين السرايات".



يذكر أن أخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد الشرنوبي هو فيلم "الممر"، الذي جسد خلاله شحصية الشاب "أحمد"، وتدور أحداث الفيلم حول دور قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
صور جديدة لمحمد الشرنوبي برفقة خطيبته
صور جديدة لمحمد الشرنوبي برفقة خطيبته
صور جديدة لمحمد الشرنوبي برفقة خطيبته
صور جديدة لمحمد الشرنوبي برفقة خطيبته
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الكلمات المفتاحية

راندا رياض

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