مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري وملعب اللقاء





وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري





وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني وحاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق مؤمن حسن.





ويدخل كلا الفريقين مباراة اليوم والتي تعتبر واحده من قمم الدوري المصري وهما عينهم على الفوز لتحسين مراكزهم في بطولة الدوري المصري الممتاز.





نتائج أخر مواجهات الفريقين





وتميل كفة المواجهات السابقة إلى نادي الزمالك بشكل كبير جدا حيث تمكن النادي الأبيض من الفوز في مباراتين من أخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين بينما فاز نادي بيراميدز في مباراة وحيده وتعادل الفريقين في مباراة وحيده.





وسجل نادي الزمالك 8 أهداف في أخر 4 مواجهات جمعت بين الفريقين بمختلف المسابقات بينما سجل نادي بيراميدز 5 أهداف فقط.





بيراميدز يبحث عن الثأر من الزمالك





ويدخل نادي بيراميدز مباراة اليوم بدافع أخر لتحقيق الفوز وهو الثأر من نادي الزمالك عقب الفوز الأخيرة للفريق الأبيض بثلاثية نظيفة في الدور النهائي من بطولة كأس مصر في سبتمبر الماضي.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري





حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد أوناجم - شيكابالا - كريم بامبو -

عمر السعيد.





تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري





حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار

خط الوسط: إريك تراوري - نبيل دونجا

خط الهجوم: إسلام عيسى - عبدالله السعيد - إبراهيم حسن - جون أنطوي.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري





ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن.