بعد نجاح ساحق بموسم الرياض .. إعادة عرض "لوكاندة الاوباش" للمرة الثانية بالسعودية عقب موسم منتصف العام بالقاهرة

عقب النجاح الجماهيري الذي حققه العرض المسرحي "لوكاندة الاوياش" علي مدي أربعة أيام متتالية وبحضور كامل العدد وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .





ونظرا للاقبال الجماهيري غير المسبق علي عروض "لوكاندة الاوبش" علي مدي أربعة أيام بموسم الرياض وعدم تمكن الآلاف من الحضور بسبب نفاذ تذاكر العروض الأربعة منذ اليوم الأول فقد تم التعاقد مع حمدي بدر منتج العمل على اعادة عرضه مرة أخري خلال شهر يناير ٢٠٢٠ بالمملكة العربية السعودية ولمدة ٤ أيام أخرى وذلك عقب عرضها بموسم منتصف العام في القاهرة.





"لوكاندة الاوباش" عمل مسرحي كوميدي استعراضي بطولة النجمة اللبنانية مايا وحسن الرداد وماجد المصري وهالة فاخر وحمدي الميرغني و اس اس والمذيعة انجي علي و المطرب الشعبي سعد الصغير وبدرية طلبه وحسن عبد الفتاح .. وعدد من المواهب الشابة وهي من إخراج د.اشرف زكي وتأليف ومحمد عز و احمد فوزي. وحرص النجم حسن الرداد علي توجيه كلمة شكر لصناع مسرحية "لوكندة الأوباش" والجمهور السعودي عقب النجاح الساحق لعروض العمل المسرحي بموسم الرياض علي مدي أربعة أيام .









كما اعتذر لمن لم يتمكن من حضور العروض نظرا لنفاذ تذاكر المسرحية منذ اليوم الأول لعرضها بموسم الرياض. ونشر حسن الرداد صوره تجمعه بابطال "لوكندة الأوباش" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا : "الحمد لله ٤ أيام عرض لمسرحية لوكاندة الأوباش وكلهم كامل العدد، شكرًا للجمهور السعودي المحترم على حفاوة الاستقبال ونعتذر للجمهور اللى كان يريد أن نعرض أيام زيادة عشان لم يجد تذاكر ونوعدكم بلقاء قريب ان شاء الله".



