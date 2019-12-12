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خبير: التجربة المصرية أصحبت مصدر أمل للدول الأفريقية لتحسين أوضاعها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:50 ص
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الدكتور شريف الخريبي
الدكتور شريف الخريبي
جرجس ميلاد
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أكد الدكتور شريف الخريبي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن التجربة المصرية تحولت إلى مصدر أمل في الدول الإفريقية في أن يكون هناك تحول إيجابي في فترة زمنية قياسية، بحيث تتحسن الأوضاع في بلادهم مثلما حدث في مصر.

وأوضح "الخريبي" خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي ام سي"، الأربعاء، أنه قبل التجربة المصرية كانت هناك حالة من الإحباط لدى بعض الدول الإفريقية، نظرًا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يعانيها أغلب أو كل الدول الإفريقية، موضحًا أنه قد حدث تجريف في الهوية المصرية منذ عام 2011 إلى 2013، وكانت مصر على وشك الحرب الأهلية.

وأكد أنه رغم كل الاستنزاف فإن القارة الإفريقية هي أغنى قارة بالنسبة إلى المصادر الطبيعية، موضحًا أن التغيُّرات المناخية التي بدأ يظهر تأثيرها منذ عام 2017 تسببت في مشكلات كثيرة بالنسبة إلى الغذاء، مضيفا انها تمتلك أكثر من 70% من المساحات الزراعية القابلة للإنتاج.

وأشار إلى وجود قاسم مشترك بين شعوب القارة الإفريقية، وهو أنهم شعوب راقية جدًّا بطبيعتها حسيًّا وأخلاقيًّا –حسب قوله-، مشيرًا إلى أن القارة تعرضه لمحاولات لطمس الهوية الإفريقية خلال فترة الاستعمار، وهي الفترة التي تم فيها أكبر جريمة في تاريخ البشرية، وهي تسلُّط مجموعة بسيطة من الدول بقوة السلاح والإرهاب الحقيقي في استهداف هذه القارة.
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الكلمات المفتاحية

مصر الدكتور شريف الخريبي الاقتصاد افريقيا

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