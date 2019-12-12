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رئيس البنك الأفريقي للتنمية يشكر السيسي.. تعرف على السبب (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
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أكينومى أديسينا
أكينومى أديسينا
جرجس ميلاد
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قدم أكينومى أديسينا، رئيس البنك الأفريقى للتنمية، الشكر إلى الرئيس السيسى لدعوته لحضور منتدى أسوان للسلام والتنمية، مؤكدا أن المنتدى سيعمل على البحث عن حلول لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق السلام والتنمية للبلدان الأفريقية.

وأضاف "أديسينا" خلال حوار خاص مع الإعلامى رامى رضوان مقدم برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه على جميع الشعوب إدراك أن الدول الأفريقية كمعظم الكثير من دول العالم التى لديها العديد من المشاكل، ولكن يجب التركيز على استغلال الفرص، والعمل على مواجهة التحديات التى تقف أمامها.

وتابع: "إذا كنت مستثمرا فسوف ترى فى الدول الأفريقية هذا المناخ لزيادة الاستثمارات فى تلك الدول، ويجب النظر لأفريقيا بعدسة الاستثمار وليس الأمن أو التنمية فقط"، حيث أن هناك الكثير من الأراضي الزراعية لا توجد فى دول أوروبية كثيرة وتعتبر الدول الأفريقية هى البيئة المناسبة للاستثمار.

وواصل: "نحن في البنك الأفريقي نعمل على إنشاء الطرق السريعة، وكذلك نعمل على البنية التحتية الرقمية"، مشيرا إلى أن الاستثمار في أفريقيا قد ارتفع في عام 2018-2019 إلى حوالي 11%، مؤكدا: سوف نركز في منتدى أسوان للسلام والتنمية على إنشاء مناطق حرة بين الدول الأفريقية بعضها ببعض.

وأشار رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أنه تم عقد منتدى فى جنوب أفريقيا، وركزنا على الاستثمار، وتم تجميع 40 مليار دولار فى أقل من ساعتين، وهذا يعكس فرص الاستثمار في القارة الأفريقية، مؤكدا أن أفريقيا جاهزة منذ فترة طويلة للاستثمار، وأن هناك 65% من الأراضي الزراعية موجود فى أفريقيا، وأن هذه المساحة ليست موجودة في أي دولة.

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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان السيسي البنك الافريقي للتنمية

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