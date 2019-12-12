شاهد .. الفنان محمد رمضان يشوق جمهوره بمقطع فيديو لاغنيته الجديدة عبر " الانستجرام"

ثقة في الله نجاح " ونال على كثيراً من الاعجابات .









شارك الفنان محمد رمضان فى بطولة مسلسل" البرنس" وعدد من نجوم الفن منهم، غادة عادل ،مى سامى ، روجينا ، احمد زاهر تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.

نشر الفنان محمد رمضان ، مقطع فيديو مشوقا جمهوره لاغنيته الجديدة ، على حسابه الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه عدد كبير من جمهوره ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .وظهر الفنان" رمضان" وهو داخل سيرته ، مرتديا جاكت اسمر ، ونظارة تحمل اللون الأسمر ، وكان يردد كلمات أغنيته الجديدة وهى ، صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم .وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو: " رايحين نسهر