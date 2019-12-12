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ماذا يحتاج أرسنال ليتأهل للدور القادم من الدوري الأوروبي؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
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لاعبي ارسنال
لاعبي ارسنال
حسام مجدي
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يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ستاندارد لييج اليوم الخميس 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وستاندارد لييج اليوم بالدوري الأوروبي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي أرسنال ضد نظيره نادي ستاندارد لييج اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب موريس ديفراسن.

مجموعة أرسنال بالدوري الأوروبي

ويتواجد نادي أرسنال في المجموعة السادسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من نادي ستاندارد لييج ونادي آينتراخت فرانكفورت ونادي غيماريش.

ترتيب أرسنال وستاندارد لييج قبل مباراة اليوم

ويحتل نادي أرسنال صدارة جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي ستاندارد لييج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

دوافع نادي أرسنال وفرص تأهله للدور القادم من الدوري الأوروبي

ويدخل نادي أرسنال مباراة نادي ستاندارد لييج اليوم في بطولة الدوري الأوروبي وهو يرغب في تحقيق الفوز فقط على الرغم من النتائج السيئة التي يقع فيها الفريق مؤخرا.

ويوجد حلين أمام نادي أرسنال ليضمن التأهل إلى الدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي كأول مجموعته والهروب من نادي فرانكفورت أقرب منافسيه وأولهم هم التعادل مع ستاندارد ليج وتعرض فرانكفورت للهزيمة اليوم.
أما الحل الثاني أمام نادي أرسنال ليضمن التأهل للدور القادم من الدوري الأوروبي هو الفوز بأي نتيجة حتى و إن حقق نادي فرانكفورت الفوز.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ستاندارد لييج بالدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يدخل نادي أرسنال مباراة اليوم ضد نادي ستاندارد لييج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: بيليرين، تشامبرز، سوكراتيس، تيرنى.
خط الوسط: توريرا، تشاكا، نيوكلاس بيبي.
خط الهجوم: مسعود أوزيل، مارتينلى، بير إيريك أوباميانج.

ترتيب مجموعة أرسنال بالدوري الأوروبي

1- أرسنال 10 نقاط
2- آينتراخت فرانكفورت 9 نقاط
3- ستاندارد لييج 7 نقاط
4- غيماريش نقطتين
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