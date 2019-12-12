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مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، عن خطة تطوير الوزارة لمكاتب التوثيق والتسجيل، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خدمة "الشباك الواحد" تسهيلا على المواطنين.

وأكد "رزق" خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح عدد كبير من مقرات الشهر العقاري المتطورة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد، وعددها 54 مكتب.

وأوضح أن نظام الشباك الواحد عبارة عن نظام تم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل راحة المواطنين، حيث يدخل المواطن إلى الشهر العقاري ويحجز رقما، وينتظر دوره ويتم التعامل معه من خلال شباك واحد، مؤكدا أن خدمة الشباك الواحد توفر الوقت وتقضى على ظاهرة السماسرة، مشيرا إلى أن الخدمة عبر الشباك الواحد تتم خلال 7 دقائق.
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الكلمات المفتاحية

المستشار أشرف رزق الشهر العقاري

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