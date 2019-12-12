سوزان تطرح فيديو كليب أغنية "من الآخر كده"

طرحت الفنانة سوزان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "من الآخر كده" عبر قناة "اليوتيوب" الخاصة بشركة مزيكا، والأغنية رومانسية.



حققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموزع الموسيقي عمرو الخضرى، والكليب من إخراج مروان مصطفى.





وتقول كلمات الأغنية "من الاخر كدة قلبي اتندى اول ما شوفته قصادي .. قلبلي حساباتي .. غير في عيني حياتي .. بقى بياخد اهتماماتي .. بيوحشني طول اوقاتي"





حصلت الأغنية حتى الآن على أكثر من 9 ألآف نسبة مشاهدة، وعلى الكثير من الإعجابات.