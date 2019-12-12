تحيي الفنانة ليلى علوي ذكرى ميلاد الاديب الراحل نجيب محفوظ عبر "الإنستجرام" (صور)

دائمًا ما تشارك الفنانة ليلى علوي، أحدث وأخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وشاركة الفنانة ليلى علوي ، مجموعة صور لتحيي ذكرى ميلاد الاديب الراحل نجيب محفوظ ، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .





ظهر الفنانة ليلى علوي ، برفقة الأديب الراحل نجيب محفوظ ، الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى ، فى هذا اليوم ولد الاديب الكبير نجيب محفوظ .



وعلقت الفنانة ليلى علوي: "من احتفالنا بعيد ميلاد الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ سنة 2001، كل عام وأعمالك خالدة وباقية في كل منصات التعبير والفن والأدب، ومدرسة للأجيال الحالية والقادمة، علمتنا فيها إن العظماء لا يرحلون".



ولد الاديب الراحل نجيب محفوظ فى 11ديسمبر 1911 م ، و هو اول مصرى فاز بجائزة نوبل فى الأدب سنة 1988 م ، وهو فى السادسة والسبعين من عمره ، ومن أشهر أعماله ، اولاد حارتنا ، الثلاثية، الحرافيش .



وتوفى الراحل نجيب محفوظ وراحل عن عالمنا سنة 30اغسطس 2006 فى العجوزة .