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الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
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باريس سان جير مان - جالطة ساراي
باريس سان جير مان - جالطة ساراي
محمد الصو
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أُسدل مساء أمس الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، الستار على دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتحديد 16 فريقًا متأهلًا للدور المقبل، من البطولة الحالية لموسم 2019-2020.

وشهد دور المجموعات، مفاجأت من العيار الثقيل، بعد التأكد من خروج أندية كبيرة والرحيل للعب ضمن منافسات كأس الاتحاد الأوروبية "اليورباليج"، وعلى رأسهم إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي.
وكان ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح، أخر المتوجين بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بالنسخة الماضية على حساب توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا عقب نهايتها من خلال التقرير الآتي:-
"المجموعة الأولى"

1- باريس سان جيرمان...16 نقطة..تأهل.
2- ريال مدريد الإسباني...11 نقطة.. تأهل.
3- كلوب بروج الروماني...3 نقاط.
4- جالطة سراي التركي...نقطتين.
"المجموعة الثانية"
1- بايرن ميونيخ الألماني...18 نقطة.. تأهل.
2- توتنهام هوتسبير الإنجليزي...10 نقاط.. تأهل.
3- أوليمبياكوس اليوناني...4 نقاط.
4- النجم الأحمر الصربي..3 نقاط.
"المجموعة الثالثة"
1- مانشستر سيتي...14 نقطة.. تأهل.
2- أتلانتا... 7 نقاط.. تأهل.
3- شاختار الأوكراني...6 نقاط.
4- دينامو زغرب الكرواتي...5 نقاط.
"المجموعة الرابعة"
1- يوفنتوس الإيطالي...16 نقطة.. تأهل.
2- أتليتكو مدريد الإسباني...10 نقاط.. تأهل.
3- ليفركوزن الألماني...6 نقاط.
4- لوكوموتيف موسكو الروسي...3 نقاط.
"المجموعة الخامسة"
1- ليفربول الإنجليزي...13 نقطة.. تأهل.
2- نابولي الإيطالي...12 نقطة.. تأهل.
3- سالزبورج النمساوي...7 نقاط.
4- جينك البلجيكي... نقطة وحيدة.
"المجموعة السادسة"
1- برشلونة الإسباني...14 نقطة.. تأهل.
2- بروسيا دورتموند الألماني...10 نقاط.. تأهل.
3- إنتر ميلان الإيطالي...7 نقاط.
4- سلافيا براج التشيكي... نقطتين.
"المجموعة السابعة"
1- لابيزيج الألماني...11 نقطة.. تأهل.
2- ليون الفرنسي...8 نقاط.. تأهل.
3- بنفيكا البرتغالي...7 نقاط.
4- زينيت الروسي... 7 نقاط.
"المجموعة الثامنة"
1- فالنسيا الإسباني...11 نقطة.. تأهل.
2- تشيلسي الإنجليزي...11 نقطة.. تأهل.
3- أياكس الهولندي...10 نقاط.
4- ليل الفرنسي...نقطة وحيدة.

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