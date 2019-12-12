موعد مباراة مانشستر يونايتد وألكمار اليوم الخميس 12-12-2019 manchester united europa league

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ألكمار اليوم الخميس 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي.





موعد مباراة مانسيتر يونايتد والكمار اليوم بالدوري الأوروبي وملعب اللقاء





وستلعب مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي ألكمار اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وألكمار في الدوري الأوروبي





وستذاع مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي ألكمار اليوم في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق خليل البلوشي.





مجموعة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي





ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المجموعة الثانية عشر من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من نادي ألكمار ونادي استانا ونادي بارتيزان.





ترتيب مانشستر يونايتد وألكمار في بطولة الدوري الأوروبي





ويحتل نادي مانشستر يونايتد في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية عشر من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.





بينما يتواجد نادي ألكمار في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن.





ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي





1- مانشستر يونايتد 10 نقاط

2- ألكمار 9 نقاط

3- بارتيزان 5 نقاط

4- استانا 3 نقاط