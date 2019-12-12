تعرف على أهم بنود قانون الشهر العقاري الجديد (فيديو)

كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، عن عدة بنود هامة في مقترح قانون السجل العيني، أو ما يطلق عليه الشهر العقاري، الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا تمهيدا لإقراره.





وأضاف رزق، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد بحث عن آلية لإلزام المواطنين بتسجيل عقاراتهم، مؤكدا أن هذه الألية هي الزام شركات المرافق العامة، بعدم تقديم أي من خدماتها للمواطنين بدون عقد التسجيل في الشهر العقاري.





وأوضح أن أهمية إلزام المواطنين بالتسجيل في الشهر العقاري، هي إنشاء قاعدة بيانات كاملة وحديثه عن الثروة العقارية في مصر، حتي يتم قياس حجم الاستثمارات المطلوبة، ما يخلق فرص حقيقية للاستثمار.