"المنهج المنتسوري" كلمة السر في منع محمد جمعة من التحدث مع نجله مرة ثانية

كشف الفنان محمد جمعة، عن مواقف كوميدية تحدث يوميًا بينه وبين نجله الصغير وزوجته، واستغرابه من صعوبة المناهج التعليمية لنجله في الحضانة.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أنه قد سمع من زوجته عن منهج يتم تدريسه لنجله بعنوان "المنهج المنتسوري".



وقال إنه لم يهتم بمعرفة ماهية هذا المنهج أو تفاصيله، ولكنه خلال الكواليس الخاصة بتصوير مسلسل شبر مية، قال لهم "انتوا متعرفوش المنهج المنتسوري" الجملة التي تسببت في دهشة فريق العمل ومنهم أحمد السعدني.



وتابع محمد جمعة أن زوجته طلبت منه ألا يتحدث مع طفله مرة أخرى باللغة الإنجليزية أو العربية لأنه يتأثر به كثيرًا وذهب لمعلمه ذات مرة وقال له "يابرنس".





وتحدث أبطال المسلسل عن كواليس التصوير والمواقف الطريفة التي تعرضوا لها.



ناهيك عن تحدثهم عن آراء الجمهور في أدوارهم التي حققت نجاحا كبيرا في ظل تفاعل الجمهور معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.



جدير بالذكر أن “شبر مية”، من نوعية المسلسلات المكونة من 46 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، محمد جمعة، مراد مكرم، نهى عابدين، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم.