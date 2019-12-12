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دوري أبطال أوروبا .. تأهل أتلانتا التاريخي ..وبايرن ميونخ الأنجح في دور المجموعات

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
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أتالانتا
أتالانتا
عبدالقادر عرابي
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إختتمت اليوم مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن حسمت الأمور في المجموعات الثمانية للبطولة، والتي أسفرت عن 16 متأهل، في إنتظار القرعة التي ستقام الإثنين المقبل.
وكعادة البطولة، حفلت بالعديد من الأرقام والظواهر، البعض منها عير مسبوق في تاريخ البطولة، نوجزها لكم في التقرير التالي.

بايرن ميونخ الأنجح في تاريخ دور المجموعات

بالعلامة الكاملة ودون فقد أي نقطة، وبفارق أهداف 19 هدفاً، أصبح بايرن ميونخ أنجح فريق على الأطلاق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، محققاً ستة إنتصارات ومسجلاً 24 هدفاً وعليه 5 أهداف.
بطولة الهاتريك

للمرة الأولى في تاريخ البطولة، يسجل تسعة لاعبون ثلاثة أهداف في مباراة واحدة "هاتريك" وهم: 

1- إيرلنج هلاند لاعب ريد بول سالزبورج في مرمى جينك البلجيكي
2- ميسلاف أورسيتش لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى أتلانتا الإيطالي.
3- سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني في مرمى توتنهام الإنجليزي.
4- رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في مرمى أتالانتا الإيطالي
5- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في مرمى كلوب بروج البلجيكي
6- رودريجو جوس رعب ريال مدريد الإسباني في مرمى جلطة سراي التركي
7- روبيرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني في مرمى النجم الأحمر الصربي.
8- أركاديوس ميليك لاعب نابولي الإيطالي في مرمى جينك البلجيكي
9- جابريس خيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في مرمى دينامو زغرب الكرواتي.

الأصغر في تاريخ توتنهام

سجل لاعب توتنهام ريان سيسنيون هدف فريقه الوحيد اليوم في شباك بايرن ميونخ، ليصبح أصغر لاب يسجل هدفاً للفريق اللندني، بسن 19 عاماً و 207 يوماً.

رقم خيسوس المميز

بسن 22 عاماً و 252 يوماً، وصل جابريل خيسوس للهدف العاشر له في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر برازيلي يصل لهذا الرقم، متخطياً نيمار الذي وصل لهذا الرقم في سن 23 عاماً و 75 يوماً.

الإنجاز التاريخي لأتلانتا

أصبح نادي أتالانتا الإيطالي أول ناد في تاريخ البطولة يتجاوز دور المجموعات بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية في أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات.
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