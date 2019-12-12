أحمد السعدني ينفعل على الطفل آدم في معكم منى الشاذلي.. والسبب!

قال الطفل آدم بطل مسلسل شبر مية أن الفنان أحمد السعدني شخص طيب وتعامل معه بلطف خلال كواليس تصوير العمل.









وأضاف آدم ، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أن علاقة الصداقة بينه وبين السعدني لم تتكون سوى بعد 10 أيام من تصوير العمل.



وداعب السعدني آدم، عندما تأخر في الإجابة وكأنه يفكر ومتردد، عندما سألته الإعلامية منى الشاذلي قائلة "أحمد طيب ولا شرير"، وعندما قام بالتفكير في الرد، داعبه السعدني قائلًا: نعم انت بتفكر هو في ايه انتوا عاملين فيا مقلب ولاايه.



وتحدث أبطال المسلسل عن كواليس التصوير والمواقف الطريفة التي تعرضوا لها.



ناهيك عن تحدثهم عن آراء الجمهور في أدوارهم التي حققت نجاحا كبيرا في ظل تفاعل الجمهور معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.



جدير بالذكر أن “شبر مية”، من نوعية المسلسلات المكونة من 46 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، محمد جمعة، مراد مكرم، نهى عابدين، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم.