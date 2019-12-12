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"آثار في مركز غسيل كلى.. ووصية شعبان عبد الرحيم".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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داليا الحسين – امنية فوزي – كساب أحمد – جرجس ميلاد

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، حيث استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إجراء عدة مداخلات هاتفية مع مسئولين وأشخاص معنيين بالقضايا المطروحة محل النقاش، وإليكم أبرز الموضوعات.

تفاصيل ضبط تماثيل آثرية داخل مركز للغسيل الكلوي ببني سويف (فيديو)
كشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف عن كواليس ضبط تماثيل آثرية داخل مركز للغسيل الكلوي في مركز الفشن، أثناء مرور لجان التفتيش على أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، كشفت عن وجود تماثيل يشتبه بأنها آثرية داخل إحدى الغرف الملحقة للمركز، لافتًا إلى أن عدد التماثيل كبير وكانت تتواجد في 7 صناديق كبيرة.

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد غدا (فيديو)
وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدَا، تتمثل في تكاثر السحب المنخفضة، وسقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على شمال البلاد والقاهرة وشمال سيناء، يتزامن معها الرياح المثيرة للرمال على الطرق المكشوفة والصحراوية.

مصطفى الفقي: كل ما تقوم به تركيا في المنطقة ورائه أصابع "الإخوان"
فيما أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الهدف من السيطرة على مناطق معينة في سوريا والعراق وليبيا، هو هدفه سيطرة تركيا باعتبارها دولة إسلامية على المنطقة، وتطويق مصر، لافتَا إلى أن كل ما تقوم به تركيا في المنطقة ورائه أصابع "الإخوان".

"العدل" تكشف عائد الشهر العقاري خلال الفترة من 2018 حتى 2019 (فيديو)
كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، عن إجمالي المعاملات الخاصة بالشهر العقاري عام 2018، موضحًا أن مكاتب التوثيق في عام 2018 أجرت 13 مليونًا و416 عملية توثيق بعمالة 1000 موظف، وحققت المصلحة مليارًا و890 مليون جنيه، معلقًا: "لا ننكر أن هناك سلبيات ولكن هناك جهد كبير يبذل".

مكرم محمد: مصر قادرة على وضع الرئيس التركي في حجمه الحقيقي (فيديو)
وصرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يستند في أطماعه في بترول المتوسط إلى القانون الدولي، وما يقوم به عبارة عن "فتونة"، مشيرا إلى أن مصر قادرة على وضع الرئيس التركي في حجمه الحقيقي، ولكن نأمل أن لا تصل الأزمة للصراع العسكري، معقبًا: "أردوغان متعب وهيدخلنا في مشاكل، ولكن في النهاية سنتغلب على هذه المشاكل".

نجل شعبان عبدالرحيم يكشف عن آخر ما أوصاه به قبل وفاته
وظهر عصام عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بالجاكيت الذي كان يرتديه والده قبل وفاته، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، حيث كشف عن تفاصيل آخر حديث قاله له: "قالي خلي بالك وإنت ماشي وخلي بالك من أخواتك ومتزعلش أي حد، ومش عايز أسمع أي حاجة عنك إنت أو إخواتك تضايقني أو تضايقكوا".

مدير البرنامج الإفريقي بالأهرام تكشف دلالة انعقاد منتدى السلام والتنمية بأسوان
قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة في أسوان هو منهج يسير عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنويع بين أماكن عقد المؤتمرات، وله دلالات عدة.
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منتدى السلام والتنمية منتدى السلام بأسوان مركز للغسيل الكلوى مراكز الغسيل الكلوي ضبط تماثيل المستشار أشرف رزق الأطماع

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