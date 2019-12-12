"آثار في مركز غسيل كلى.. ووصية شعبان عبد الرحيم".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، حيث استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إجراء عدة مداخلات هاتفية مع مسئولين وأشخاص معنيين بالقضايا المطروحة محل النقاش، وإليكم أبرز الموضوعات.