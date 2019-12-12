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مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل نجمه.. ويحدد البديل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
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لاعبي مانشستر يونايتد
لاعبي مانشستر يونايتد
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيسمح برحيل نجمه الفرنسي الدولي بول بوجبا في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بوحبا يسعى لمغادرة ملعب أولد ترافورد في يناير المقبل، وأن إدارة اليونايتد ستسمح له بالرحيل خلال الميركاتو المقبل الذي ينطلق بعد أقل من 20 يوماً من الآن.

وأضافت ديلي ميل أن اليونايتد لا يعتبر صاحب الـ 27 عاماً ضمن خططه المستقبلية، حيث سيقوم بالبحث عن خيارات أخرى في وسط الملعب في يناير.

ويعد ريال مدريد الوجهة الأقرب لبوجبا، حيث يترقب وضعية اللاعب منذ فترة بعيدة، تمهيداً لضمه في يناير القادم.

وحاول ريال مدريد ضم بوجبا في الصيف الماضي، بعد تصريحه الشهير قبل بداية الفترة التحضرية الصيف الماضي، برغبته في خوض تجربة جديدة، لكن إدارة الريال إصطدمت بطلبات اليونايتد المادية المرتفعة.

مانشستر يحدد بديل بوجبا

وحددت إدارة اليونايتد عدة أسماء في وسط الميدان للمفاضلة بينها لتعويض رحيل بوجبا، وأبرزها النرويجي ساندر بيرج لاعب نادي جينك البلجيكي.

كما يدخل لاعب نادي أياكس الهولندي دوني فان دي بيك ضمن القائمة المرشحة للإنضمام لليونايتد في يناير المقبل، لا سيما بعد خروج فريقه أمس من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت بعض التقارير أيضاً لإهتمام اليونايتد بنجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب الدانمارك كريستيان إيركسين، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي اللندني.

ويستعد مانشستر يونايتد غداً الخميس لإستضافة نادي ألكمار الهولندي، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية عشرة من بطولة الدوري الأوروبي.

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