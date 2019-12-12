التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال "كهربا" للأهلي

حسم مسئولو النادى الأهلى صفقة التعاقد معمحمود عبد المنعم كهربا نجم منتخب مصر وديسبورتيفو أفيس البرتغالي بشكل رسمي، بعد توقيع اللاعب علي عقود انتقاله للقلعة الحمراء رسميًا لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير المقبل.





الأهلي يدفع الشرط الجزائي ويحسم صفقة الموسم:





تعاقد الأهلي مع "كهربا" جاء بعدما سدد اللاعب قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي ديسبورتيفو البرتغالي، وتبلغ قيمته 400 ألف دولار، وبعدها قام اللاعب بتوقيع العقود بشكل رسمي في حضور والده ووكيل أعماله، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.





قيمة عقد "كهربا" مع النادي الأهلي:





اتفق مسئولو النادي الأهلي مع "كهربا" على الحصول على مبلغ 9 ملايين جنيه سنويًا، كما سيحصل اللاعب على قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي بعدما سددها من ماله الخاص.





موعد الاعلان عن صفقة "كهربا" رسميًا:





أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي سوف يعلن عن التعاقد مع محمود كهربا بشكل رسمي غدا الخميس، بعد انهاء كافة اجراءات التعاقد مع اللاعب وتوقيعه على العقود رسميًا.





رقم "كهربا" مع الأهلي:





واختار محمود كهربا ارتداء القميص رقم 13 مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، وذلك نظرا لأن رقمه المفضل 10 يرتديه زميله بالفريق صالح جمعة.



