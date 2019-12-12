أحمد السعدني يتحدث عن تفاصيل علاقته بالطفل آدم

قال الفنان أحمد السعدني، بطل مسلسل شبر مية، إن علاقته بالطفل آدم الذي شارك في المسلسل، قوية للغاية، وأن أداءه كان رائعًا بالرغم من أنها المرة الأولى له في التمثيل وكان يعمل في الإعلانات من قبل.



وأضاف السعدني، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أن أداء آدم قد ظهر منذ الوهلة الأولى له في البروفات الخاصة بالعمل.



وتحدث أبطال المسلسل عن كواليس التصوير والمواقف الطريفة التي تعرضوا لها وعن آراء الجمهور في أدوارهم التي حققت نجاحا كبيرا في ظل تفاعل الجمهور معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.



جدير بالذكر أن “شبر مية”، من نوعية المسلسلات المكونة من 46 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، محمد جمعة، مراد مكرم، نهى عابدين، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم.