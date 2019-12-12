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آرسنال يفتقد خدمات 7 لاعبين في مباراة الدوري الاوربي اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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أرسنال
أرسنال
علي ماهر حلمى
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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن غياب 7 لاعبين عن صفوفه أمام نظيره فريق ستاندر دو لياج البلجيكي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب بلجيكا الدولي.

تعرف علي غيابات أرسنال في المباراة:

سيغيب كل من بيلرين وموستافي وهولدينج وبيبي وتيرني وتشاكا واستمرار غياب سيبايوس عن لقاء اليوم الخميس امام ستاندردي ليج باليورباليج.

وجاء تقرير الموقع الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي بشأن اللاعبين كالتالي :

بيلرين: اصابه بعضلة الفخذ وسيتم تقييمه لتحديد جاهزيته للقاء مانسشتر سيتي بالجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

هولدينج: سيعود بعد اسبوعين للتدريبات بعد التعافي من الاصابة العضلية التي تعرض لها الشهر الماضي.
موستافي: سيغيب عن لقاء اليوم بداعي الايقاف بعد حصوله علي أنذار في الجولة الخامسة لدور المجموعات أمام فريق انترلاخت فرانكفورت الألماني.

بيبي: سيغيب عن لقاء اليوم بسبب كدمه بالركبه تعرض لها في مباراة الفريق أمام وست هام بالجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وسيتم تقييمه لتحديد جاهزيته امام مان سيتي في المباراة المقبلة.

تعرف علي موعد مباراة ارسنال اليوم في الدوري الاوربي :

من المقرر أن يواجه نادي آرسنال الإنجليزي نظيره فريق ستاندر دو لياج البلجيكي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب بلجيكا الدولي في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي آرسنال و نظيره فريق ستاندر دو لياج البلجيكي اليوم الخميس علي قناة بي أن سبورت 1 المالكة لحقوق بطولة الدوري الاوربي في الشرق الأوسط بتعليق المعلق الليبي الشهير محمد بركات.
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