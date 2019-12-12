موعد مباراة أرسنال وستاندارد لييج اليوم الخميس 12-12-2019 arsenal europa league

يلتقي فريق ستاندارد لييج البلجيكي مع فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس 12/12/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.





موعد مباراة أرسنال ضد ستاندارد لييج :-





وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال مع فريق ستاندارد لييج البلجيكي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وستاندارد لييج :-





وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري المباشر لبطولة الدوري الاوروبي على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق أرسنال الإنجليزي وفريق ستاندارد لييج البلجيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





ترتيب مجموعة أرسنال قبل مواجهة ستاندارد لييج :-





ويحتل فريق أرسنال الإنجليزي صدارة ترتيب تلك المجموعة في الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق ستاندارد لييج البلجيكي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.





وكان الجانرز قد نجح في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.