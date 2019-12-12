قبل مواجهة الليلة.. التاريخ يُرجح كفة الزمالك ضد بيراميدز (أرقام)

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، لمتابعة المواجهة النارية بين الزمالك ضد بيراميدز، في قمة مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.





موقف الفريقين في الدوري المصري:





بيراميدز: يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة من 6 مباريات (3 تعادلات – 3 انتصارات)، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.





الزمالك: يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من 5 مباريات (3 انتصارات – 1 تعادل – 1 هزيمة)، سجل لاعبو الأبيض 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.





تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز:





يتفوق الزمالك على نظيره بيراميدز قبل مواجهة اليوم بينهما في الجولة السابعة بالدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقين في 7 مباريات (6 مباريات بالدوري الممتاز – 1 مباراة بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.





سجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا في شباك بيراميدز خلال مواجهات الفريقين، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ويتقاسم الرباعي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي وأحمد علي ومحمود علاء لقب "هداف" مواجهات الفريقين، وسجل كل منهما هدفين في المباريات السابقة بينهما.





أول مواجهة جمعت الزمالك ضد بيراميدز كانت في الجولة 13 من الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015، وكان بيراميدز يحمل وقتها اسم (الأسيوطي سبورت)، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في نهائي كأس مصر في 8 سبتمبر الماضي، وفاز الأبيض ايضا بثلاثية نظيفة.





أكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان من نصيب الزمالك بنتيجة 3 – 0 في نهائي كأس مصر، بينما المباراة الأكثر غزارة تهديفية هي مباراة الجولة التاسعة من الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.





وإليكم نتائج مواجهات الزمالك و بيراميدز:





- 14 ديسمبر 2014.. الزمالك 3 – 1 بيراميدز

- 24 مايو 2015 .. الزمالك 2 – 0 بيراميدز

- 30 ديسمبر 2017.. الزمالك 1 – 0 بيراميدز

- 22 ابريل 2018 .. الزمالك 2 – 1 بيراميدز

- 24 يناير 2019 .. الزمالك 3 – 3 بيراميدز

- 23 إبريل 2019.. الزمالك 0 – 1 بيراميدز

- 8 سبتمبر 2019.. الزمالك 3 – 0 بيراميدز