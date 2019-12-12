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كل ما تريد أن تعرفه| موعد قرعة دور الـ١٦ لدوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
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دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
ريهام عبد المحسن
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أسدل الستار اليوم على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والذي خاض فيه 32 نادي من مختلف بلاد القارة العجوز وتأهل منهم 16 نادي للدور الثاني، تأهل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني عن المجموعة الأولى وناديي بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي عن المجموعة الثانية وناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلانتا الإيطالي عن المجموعة الثالثة وناديي يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني عن المجموعة الرابعة وناديي ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي عن المجموعة الخامسة وناديي برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني عن المجموعة السادسة وناديي لايبزيج الألماني وليون الفرنسي عن المجموعة السابعة وناديي فالنسيا الإسباني وتشيلسي الإنجليزي عن المجموعة الثامنة.

نظام القرعة :

- سيتم تقسيم الأندية على قسمين، بحيث يتم وضع الأندية صاحبة صدارة المجموعات في وعاء والأندية صاحبة المركز الثاني في وعاء آخر.

- من غير المسموح أن يواجه فريق أي فريق كان معه في نفس المجموعة في دور المجموعات من البطولة.
- من غير المسموح أن يتقابل فريقان من نفس الدولة.

موعد القرعة :

تحتضن مدينة نيون السويسرية التي تقع على ضفاف بحيرة جينيف والتي يوجد فيها مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل والموافق 16 ديسمبر 2019 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والثانية ظهراًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثالثة عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للقرعة :

تُذاع القرعة في الواحدة ظهراًًً في يوم الإثنين عبر شبكة قناة Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية لنقل القرعة، حيث تُذاع القرعة على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD بالإضافة إلى البث المباشر عبر الإنترنت على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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مانشستر سيتي الأن دوري ابطال اوروبا تشيلسي الأن بايرن ميونخ وتوتنهام الأن

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