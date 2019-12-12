شاهد.. صور جديدة من كواليس مسلسل "الآنسة فرح "

روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد، لمسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشرت أسماء صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل "الآنسة فرح"، وظهرت في الصورة وهي برفقة كلا من الفنان محمد الشرنوبي، والفنان أحمد مجدي، وعلقت أسماء على الصورة قائلة :"رجالي الأعزاء، الآنسة فرح قريبًا".





مشاركة أسماء في مسلسل "الآنسة فرح"



ومن ناحية أخري، تناظر أسماء حاليًا عرض مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، والمسلسل مكون من ٩٠حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبى،و سيتم عرض المسلسل على أربعة أجزاء ، وهو بطولة كلا من :رانيا يوسف، محمد الكيلاني، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، والمسلسل من المقرر عرضه في يناير القادم.



مشاركة أسماء في دراما رمضان 2019



والجدير بالذكر أنَّ أسماء خاضت السباق الرمضانى الماضى بمسلسل" هوجان"، وحققت من خلال دور "نوجا" نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عرفة، بطولةمحمد إمام، ميرنا نور الدين،أوس أوس، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عارفة عبد الرسول.

