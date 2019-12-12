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الأهلي على القمة والزمالك خامسًا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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تربع فريق الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوزه على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة السابعة بالبطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 -2020.

أهداف مباراة الأهلي ضد وادي دجلة:

افتتح أهداف النادي الأهلي في شباك وادي دجلة رمضان صبحي بعد استلم تمريرة من زميله حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، وقام بمراوغة مدافع دجلة بشكل رائع ووضعها داخل الشباك بالدقيقة 53، بينما أضاف زميله المغربي وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعدما تلقي كرة أرضية عرضية أمام مرمي الفريق الدجلاوي ليضعها بسهولة في الشباك، واختتم ثلاثية المارد الأحمر اللاعب أحمد الشيخ بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويعتبر هذا الفوز الخامس على التوالي للأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث لم يخسر أي مباراة حتي الآن بالبطولة، ويشاركه في هذا الرقم فريق بيراميدز ولكن الأخير تعادل في 3 مباريات وفاز في مثلها، بينما لم يتذوق فريق وادي دجلة وطلائع الجيش طعم الانتصار بالموسم الحالي.

نتائج مباريات الجولة السابعة بالدوري الممتاز:

أقيمت 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز حتي الآن، حيث تغلب فريق إنبي على نظيره الجونة بنتيجة 4 – 1، بينما تعادل الإنتاج الحربي مع فريق سموحة بهدف لمثله، وعاد الإسماعيلي لسكة الانتصارات بفوز ثمين على حساب مصر المقاصة بنتيجة 2 – 0، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء حرس الحدود مع نادي مصر، وفاز الأهلي على وادي دجلة 3-0.

وتستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة السابعة بإقامة 3 مباريات، حيث يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره طنطا في الثانية والنصف ظهرًا، ويواجه المصري فريق المقاولون العرب في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساءً.

ترتيب الدوري المصري الممتاز (2019 -2020):

1- الأهلي 15 نقطة
2- الاتحاد السكندري 13 نقطة
3-المقاولون العرب 13 نقطة
4- بيراميدز 12 نقطة
5- الزمالك 10 نقطة
6- سموحة 10 نقاط
7- حرس الحدود 10 نقاط
8- الإسماعيلي 10 نقاط
9- الإنتاج الحربي 8 نقاط
10- المصري البورسعيدي 7 نقاط
11- طنطا 7 نقاط
12- إنبي 7 نقاط
13- مصر المقاصة 7 نقاط
14- نادي مصر 7 نقاط
15- أسوان 5 نقاط
16- طلائع الجيش 4 نقاط
17- الجونة 4 نقاط
18- وادي دجلة 3 نقاط
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