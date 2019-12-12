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اقتصادي يكشف لـ"الفجر" كواليس النجاح الضخم لـ "أرامكو" السعودية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
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عايض آل سويدان
عايض آل سويدان
عمرو سمير
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قدم المحلل الاقتصادي النفطي، عايض آل سويدان، تهانيه الحارة على النجاح الباهر الذي حققته شركة أرامكو العملاقة في طرحها، معلقاً " أبارك للمملكة النجاح الباهر لطرح أرامكو".

وأشار "سويدان" إلى أن عملية الطرح حققت مبلغ ٢٥.٦ مليار دولار من هذه العملية وهو ما يعتبر الأكبر في العالم، و يأتي بعد ذلك اكتتاب شركة "علي بابا".

ولفت إلى أنّ المملكة واجهت الكثير من التشكيك بنجاح الاكتتاب وعدم صحة تقييم أرامكو عند ١.٧ ترليون دولار، لكن بعد الطرح بدقائق معدودة قفزت القيمة السوقية للشركة العملاقة إلى حاجز ١.٨٨ ترليون دولار، وهو قريب جدا لما ذكره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متجاوزة بذلك أكبر شركة ذات قيمة سوقية وهي شركة آبل عند حاجز ١.٢١ ترليون دولار.

وذكر "سويدان" بأن فرصة الاستثمار كانت متاحة للجميع سواء على مستوى الأفراد المقيمين داخل المملكة أو المؤسسات من خارج المملكة شريطة أن تكون من ضمن (qualify investor Funds) للدخول في عملية الشراء.  

وذكر أنه كان من المتوقع بكل تأكيد أن الطلبات على سهم أرامكو سوف يكون كبير جدا، قائلا: "كنا على يقين تام بأن هذا ليس سعر السهم الحقيقي و قابل للاستمرار بالصعود، ولو لم يتم تحديد سعر التذبذب عند ٪؜١٠ ما رأينا سعر أكبر من ذلك. 

وأكد أن طرح أرامكو في السوق السعودي ( تداول ) لها حجمه وثقله في السوق، مبينا أنه خلال ٣ دقائق من الطرح قفز بالسوق السعودي من مركزه ٢٥ لينضم مع أكبر 10 أسواق مالية في العالم، فيما يحتل سوق "تداول" المركز التاسع متجاوزاً السوق الكندي "بوصة تورونتو الكندية".
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عايض آل سويدان طرح أرامكو شركة أرامكو سهم ارامكو السعودية الرياض

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