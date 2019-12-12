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موعد مباراة ولفرهامبتون وبشيكتاش اليوم الخميس 12-12-2019 beshiktash europa league

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
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بيشكتاش
بيشكتاش
عبد القادر عرابي
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يستضيف نادي ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم الخميس، فريق بشيكتاش التركي الذي يلعب له المصري الدولي محمد النني، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة، من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بملعب مولينكوس.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، حيث ضمن النادي الإنجليزي وصوله لدور الـ 32 مسبقاً، لكنه مازل أمامه فرصة لأقتتناص صدارة المجموعة من سبورتينج براجا البرتغالي الذي يواجه سلوفان براتسيلافا السلوفاكي.، بينما فقد نادي بيشكتاش التركي آماله في التأهل.

ترتيب المجموعة العاشرة قبل الجولة الأخيرة

1- سبورتينج براجا البرتغالي 11 نقطة
2- وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي 10 نقاط
3- سلوفان براتسيلافا السلوفاكي 4 نقاط
4- بيشكتاش التركي 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لفريقي وولفرهامبتون وبيشكتاش

من التوقع أن يدخل المدرب نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون المباراة بالتشكيل التالي

جون رودي
خيسوس فاييخو – ريان بينيت – لياندر ديندونكير
روبين فيناجر – روميان سايس – روبين نيفيس – ماكس كيلمان
بيدرو نيتو – باتريك كوتورني – أداما تراوري.

بينما من المتوقع أن يبدأ عبدالله افيتشي مدرب بيشكتاش المباراة بالتشكيل التالي

لوريس كاريوس
جوكان جونول – دوماجوي فيدا – إينزو ريكو – بيدرو ريبيكو
محمد النني – أتينا هوتشينسون
جيرمان لينس – آدم ليايتش – كانر إيركين
بوراك يلماز.

موعد مباراة ولفرهامبتون وبيشكتاش والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق أحمد عبده.

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