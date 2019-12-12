نصائح وتحذيرات عاجلة من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس.. تعرف على التفاصيل

حذرت الإدارة العامة للتحاليل الجوية، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من سوء حالة طقس اليوم الخميس، مطالبة كافة الجهات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.





وأكدت "الأرصاد" في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه معظم محافظات الجمهورية ستشهد غدا تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط للأمطار المتوسطة.





وحددت "الأرصاد" محافظات الساحل الشمالي، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، مراكزا لنشاط الأمطار.

وعن حالة الرياح، قالت الهيئة، إن معظم المحافظات ستشهد نشاطا للرياح المحملة للأتربة والرمال، وخاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.





وأوضحت ان معدلات درجات الحرارة ستنخفض ما بين 2 - 3 درجات، ويظل الوضع العام للطقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ان تنحصر الأمطار يوم الجمعة، على محافظات السواحل الشمالية، من مطروح حتى العريش، مع استمرار نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة.





ووجهت "الهيئة" عدة نصائح للمواطن، مثل القيادة بهدوء على الطرق السريعة، واثناء سقوط الأمطار او نشاط الرياح، وضرورة ارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية.