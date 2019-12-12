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موعد مباراة الشباب والرائد اليوم الخميس 12-12-2019 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:26 ص
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الشباب والرائد
الشباب والرائد
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق مرة القدم مباراة قوية بين فريق الشباب ونظيره الرائد، مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "بالمز"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب إلى تحقيق نتيجة جيدة في المباراة وخطف الثلاث نقاط من الرائد؛ لمصالحة جماهيره بعدما ودع بطولة كأس خادم الحرمين من دور الـ32؛ على يد فريق الشعلة.

موعد مباراة الشباب ضد الرائد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة الرابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الرائد في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الشباب المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.
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