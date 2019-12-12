السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقام مأدبة عشاء رسمية، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.





ونشر "راضي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة صور للعشاء.





يذكر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم، النسخة الأولى من منتدى أسوان للأمن والسلم والتنمية المستدامة، وقد شارك في جلسة "حوار مع القادة"، إلى جانب رؤساء كلٍ من تشاد ونيجيريا والسنغال والنيجر وجزر القمر ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.





وشدد الرئيس السيسي- خلال الجلسة- على أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية من خلال مقاربة شاملة تدعو إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلي استقرار حالة الأمن والسلم بإفريقيا، بما يسهم في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في مختلف المجالات.





وجاء الإعلان عن منتدى أسوان بهدف تدشين محفل أفريقي لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، من خلال الربط بين السياسات والممارسات العملية، بحيث يوفر المنتدى منصة للجهات الفاعلة والشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لتقييم الفرص والتحديات الحالية للسلم والأمن والتنمية في أفريقيا.