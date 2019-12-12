Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
جرجس ميلاد
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقام مأدبة عشاء رسمية، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

ونشر "راضي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة صور للعشاء.

يذكر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم، النسخة الأولى من منتدى أسوان للأمن والسلم والتنمية المستدامة، وقد شارك في جلسة "حوار مع القادة"، إلى جانب رؤساء كلٍ من تشاد ونيجيريا والسنغال والنيجر وجزر القمر ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وشدد الرئيس السيسي- خلال الجلسة- على أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية من خلال مقاربة شاملة تدعو إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلي استقرار حالة الأمن والسلم بإفريقيا، بما يسهم في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في مختلف المجالات.

وجاء الإعلان عن منتدى أسوان بهدف تدشين محفل أفريقي لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، من خلال الربط بين السياسات والممارسات العملية، بحيث يوفر المنتدى منصة للجهات الفاعلة والشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لتقييم الفرص والتحديات الحالية للسلم والأمن والتنمية في أفريقيا.
السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)
السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)
السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)
السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)
السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)
السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية للوفود المشاركة في "منتدى أسوان".. (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان للأمن والسلم منتدي اسوان السيسي

أخبار تهمك

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 7 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ حوالي 4 ساعات

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي يُعلن إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة لعام 2019

قبل انطلاقه بساعات.. تعرف على أهمية منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة (فيديو)

انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام بحضور السيسي

وزير الخارجية: منتدى أسوان للسلام يتزامن مع مبادرة إسكات البنادق (فيديو)

"السيسي": السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق إنسانية

السيسي: السبيل الأمثل لإقرار الأمن والسلام هو معالجة الأسباب الجذرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status