تعرف على موعد عزاء المخرج محسن حلمي

أعلنت الفنانة سلوي محمد علي، عن موعد عزاء زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث كتبت سلوي منشورًا قالت فيه :"عزاء محسن حلمي يوم الأحد القادم جامع عمر مكرم"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لزوجها الراحل بالرحمة والمغفرة.





يُشار أن المخرج محسن حلمي رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.



لمحات من حياة المخرج محسن حلمي





تزوج من الفنانة سلوي محمد علي، والتحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ،وقام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية منها :" الساحرة "،"فيما يبدو سرقوا عبدو "،"ليلة من ألف ليلة"،" أولاد ثريا"، "حلو وكداب"، " عريس لبنت السلطان ".