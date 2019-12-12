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أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 2 × 0 لوكوموتيف موسكو | دوري أبطال أوربا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:09 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
محمد مرعي
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ضمن أتلتيكو مدريد الإسباني، مقعده في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهذا عقب  فوزه مساء اليوم الأربعاء على لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأحرز ثنائية أتلتيكو مدريد كل من جواو فيليكس (17) وفيليبي (54).

زبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتلتي في المجموعة الرابعة، إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الأخير، ليصحب الأتلتي، يوفنتوس متصدر المجموعة إلى دور الـ16.

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