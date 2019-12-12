أهداف مباراة - كلوب بروج 1 × 3 ريال مدريد | دوري أبطال أوربا

تخطي فريق ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وأحرز أهداف ريال مدريد الثنائي البرازيلي رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش في الدقائق 53 و64 و91، بينما سجل هانز فاناكين هدف كلوب بروج الوحيد في الدقيقة 55.





وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط في المركز الثالث ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، وبذلك ثأر الميرنجي من التعادل المُحرج ذهابًا (2-2) في سانتياجو برنابيو.



