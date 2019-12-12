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أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 توتنهام | دوري أبطال أوربا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
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توتنهام وبايرن ميونيخ
توتنهام وبايرن ميونيخ
محمد مرعي
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حسم فريق بايرن ميونخ الألماني، مواجهة نظيره توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “آليانز آرينا”، ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة  دوري أبطال أوروبا.

وضمن الثنائي التأهل رسمياً للدور ثمن النهائي، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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الكلمات المفتاحية

توتنهام بايرن ميونخ الدوري أبطال أوربا

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