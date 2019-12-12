Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن محمول (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
Advertisements
الطفلين
الطفلين
أمنية فوزي
Advertisements
كشف خالد سماحة، والدة الطفلين المتوفيين بسبب شاحن محمول، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن ماس في "مشترك" أدى إلى وفاتهما، مؤكدًا أنه لم يحمل أشياء كثيرة على المشترك.

وأضاف "سماحة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن الطفلين كانا نائمين، أثناء الواقعة، متابعًا: "الموضوع ماخدش أكثر من 10 دقائق، صاحب العقار كلمني وأخبرني أن هناك دخان خارج من الشقة عند وجودي في الشغل، وطلبت منه أن يفتح الشقة إلى حين عودتي، وعندما فتحها فقد الوعي ودخل العناية المركزة بسبب الدخان"

وتابع: "كان نفسهم يرجعوا مصر، وهيرجعوا علشان يتدفنوا، الحمد لله نصيب"، لافتًا إلى أنه أنهى كافة الإجراءات، مستكملًا: "كانوا عايزين يرجعوا مصر على طول، وبقالنا في السعودية 5 سنوات"، موضحًا أن سيصلي على الطفلين صلاة الجنازة اليوم، في مسجد مصطفى محمود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة طفلين شاحن محمول أخبار

أخبار تهمك

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جنازة شعبية مهيبة لطفلى ميت سلسيل (فيديو)

ننشر أخر صورة لطفلي ميت سلسيل مع والدهم قبل الحادث

"غضب شعبي".. القصة الكاملة لخطوبة طفلين في كفرالشيخ

بنزرت: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق في حادثة موت طفلين حرقا وتوجه تهمة الإهمال والمشاركة للأم

تفحم جثة طفلة أثناء حريق داخل شقتها بالجيارة.. والنيابة تستمع لأقوال الشهود

"ماتت قلوب الناس".. سيدة ترمي طفليها على سلم بيت زوجها الفلسطيني في طنطا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status