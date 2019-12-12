"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن محمول (فيديو)

كشف خالد سماحة، والدة الطفلين المتوفيين بسبب شاحن محمول، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن ماس في "مشترك" أدى إلى وفاتهما، مؤكدًا أنه لم يحمل أشياء كثيرة على المشترك.





وأضاف "سماحة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن الطفلين كانا نائمين، أثناء الواقعة، متابعًا: "الموضوع ماخدش أكثر من 10 دقائق، صاحب العقار كلمني وأخبرني أن هناك دخان خارج من الشقة عند وجودي في الشغل، وطلبت منه أن يفتح الشقة إلى حين عودتي، وعندما فتحها فقد الوعي ودخل العناية المركزة بسبب الدخان"





وتابع: "كان نفسهم يرجعوا مصر، وهيرجعوا علشان يتدفنوا، الحمد لله نصيب"، لافتًا إلى أنه أنهى كافة الإجراءات، مستكملًا: "كانوا عايزين يرجعوا مصر على طول، وبقالنا في السعودية 5 سنوات"، موضحًا أن سيصلي على الطفلين صلاة الجنازة اليوم، في مسجد مصطفى محمود.



