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كبار أندية أوروبا يتنافسان عن ضم نيمار ومبابي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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نيمار ومبابي
نيمار ومبابي
علي ماهر حلمي
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دخلت كبار أندية أوروبا في منافسة قوية وشرسة علي ضم لاعبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور واللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم الفريق الفرنسي للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد رغبة اللاعبان في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض تجربة جديدة في دوري آخر.


وذكرت تقارير فرنسية اليوم وأضافت رغبة كل من مانشستر سيتي و بايرن ميونيخ وريال مدريد و برشلونة في التعاقد مع مبابي و نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلا أن ريال مدريد الإسباني متقدم في السابق للتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي لتعزيز خط هجوم النادي الملكي السنة المقبلة في حين أن الأمر يختلف بالنسبة لنيمار لان نادي برشلونة الاسباني يخطط للتعاقد مع اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب الـ22 عامًا بدلا من النجم البرازيلي بسبب كثرة مشاكله واصابته خلال الفترة الماضية.


وأضافت التقارير الفرنسية أن نادي مانسشتر سيتي وضع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحت أنظاره للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي مبابي قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية منذ عامين قادما من صفوف نادي موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو بينما انضم اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور منذ عامين لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من صفوف نادي برشلونة الاسباني مقابل 300 مليون يورو.
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نيمار مبابي الأن باريس سان جير مان

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