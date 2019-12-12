"الفجر" تعزي محافظ الدقهلية في وفاة والدة زوجته

نعت أسرة "الفجر" وجميع الزملاء العاملين بها، والدة زوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والتي توفيت بعد ظهر الأربعاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





كما يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، بخالص العزاء للدكتور أيمن مختار ، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.





وشيعت الجنازة بعد صلاة العشاء، مساء الأربعاء.





يُذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه من مواليد 17 نوفمبر 1972، ومتزوج وله بنتان والزوجة أستاذ بكلية طب الأسنان، وحصل محافظ الدقهلية على العديد من الشهادات العلمية حيث حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة - كلية التجارة - جامعة عین شمس "تقدیر جید جدا" عام 2013، وماجستير في الإدارة العامة - كلية الإدارة - الأكادیمیة العربية للعلوم والنقل البحري "تقدیر إمتیاز"عام 2009، دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات في عام 2006– الكلیة الفنیة العسكریة "تقدير جيد جدا" عام 2007، دبلومة في الإدارة المحلیة - كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة - جامعة القاهرة "تقدیر جید جدا" عام ٢٠١٧، وبكالوریوس العلوم العسكریة – الكلیة الحربیة "تقدیر امتیاز" عام 1995.