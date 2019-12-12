Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر" تعزي محافظ الدقهلية في وفاة والدة زوجته

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
Advertisements
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
الفجر
Advertisements
نعت أسرة "الفجر" وجميع الزملاء العاملين بها، والدة زوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والتي توفيت بعد ظهر الأربعاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، بخالص العزاء للدكتور أيمن مختار ، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وشيعت الجنازة بعد صلاة العشاء، مساء الأربعاء.

يُذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه من مواليد 17 نوفمبر 1972، ومتزوج وله بنتان  والزوجة أستاذ بكلية طب الأسنان، وحصل محافظ الدقهلية على العديد من الشهادات العلمية حيث حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة - كلية التجارة - جامعة عین شمس "تقدیر جید جدا" عام 2013، وماجستير في الإدارة العامة - كلية الإدارة - الأكادیمیة العربية للعلوم والنقل البحري "تقدیر إمتیاز"عام 2009، دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات في عام 2006– الكلیة الفنیة العسكریة "تقدير جيد جدا" عام 2007، دبلومة في الإدارة المحلیة - كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة - جامعة القاهرة "تقدیر جید جدا" عام ٢٠١٧، وبكالوریوس العلوم العسكریة – الكلیة الحربیة "تقدیر امتیاز" عام 1995.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ادارة الأعمال

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى ثابت ينعى والدة جابر نصّار

وكيل إمارة حائل يعزي في وفاة والدة السيف

تعرف على أصغر قيادي تولي منصب السكرتير العام لمحافظة الدقهلية

أيمن مختار.. السكرتير العام محافظا للدقهلية

محافظ الدقهلية الجديد يكشف لـ"الفجر" أهم الملفات التي سيعمل عليها

"الفجر" تعزي محافظ الشرقية في وفاة والده

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status