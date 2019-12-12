أخبار ريال مدريد اليوم.. مواجهات نارية تنتظر الريال في دور الـ 16 بدوري الأبطال ونجم الملكي في طريقه للرحيل

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 11 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب إبراهيم دياز نجم الملكي من الرحيل عن الفريق في فترة الانتقابات الشتوية.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

سيواجه النادي الملكي أحد الفرق المتصدرة للمجموعات السبعة الأخرى، بإستثناء الفرق الإسبانية، حيث تقتضي مواجهات ثمن النهائي بعدم تواجه فريقين من دولة واحدة. وفي ظل حسم متصدري المجموعات السبعة الأخرى، فإن الريال سيواجه أحد فرق الخماسي بايرن ميونخ الالماني متصدر المجموعة الثانية، ومانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة الثالثة، ويوفنتوس الإيطالي زعيم المجموعة الرابعة، وليفربول الإنجليزي حامل اللقب ومتصدر المجموعة الخامسة، ولايبزج الالماني متصدر المجموعة السابعة. ولن يواجه النادي الملكي الثنائي الإسباني برشلونة متصدر المجموعة السادسة، وفالنسيا متصدر المجموعة الثامنة.

ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية الجولة السادسة والأخيرة.

1- باريس سان جيرمان 16 نقطة

2- ريال مدريد 11 نقاط

3- كلوب بروج 3 نقاط

4- جلطة سراي نقطتين.





أخبار ريال مدريد





- مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمه في يناير

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لنجمه الإنجليزي الشاب إبراهيم دياز، لرحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها بعد أقل من شهر من الآن.

ووفقاً لشبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان قرر السماح بمغادرة صاحب الـ 20 عام في يناير المقبل، على أن ينتقل على سبيل الإعارة.

وكانت صحيفتي آس وماركا الإسبانيتان قد أفادتا أن زيدان قرر منح دياز الفرصة لمغادرة ملعب سانتياجو بيرنابيو سبيل الإعارة، أملاً في تألقه مرة أخرى والحصول على دقائق أكثر.

ويعد نادي ميلان الإيطالي أبرز المهتمين بضم دياز في الوقت الحالي، حيث تضعه إدارة النادي الرياضية متمثلة في الأسطورة باولو مالديني ضمن المرشحين للانضمام للروسونيري في يناير القادم.





أخبار ريال مدريد





- مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل نجمه .. ويحدد البديل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيسمح برحيل نجمه الفرنسي الدولي بول بوجبا في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بوحبا يسعى لمغادرة ملعب أولد ترافورد في يناير المقبل، وأن إدارة اليونايتد ستسمح له بالرحيل خلال الميركاتو المقبل الذي ينطلق بعد أقل من 20 يوماً من الآن.

وأضافت ديلي ميل أن اليونايتد لا يعتبر صاحب الـ 27 عاماً ضمن خططه المستقبلية، حيث سيقوم بالبحث عن خيارات أخرى في وسط الملعب في يناير.

ويعد ريال مدريد الوجهة الأقرب لبوجبا، حيث يترقب وضعية اللاعب منذ فترة بعيدة، تمهيداً لضمه في يناير القادم.

وحددت إدارة اليونايتد عدة أسماء في وسط الميدان للمفاضلة بينها لتعويض رحيل بوجبا، وأبرزها النرويجي ساندر بيرج لاعب نادي جينك البلجيكي كما يدخل لاعب نادي أياكس الهولندي دوني فان دي بيك ضمن القائمة المرشحة للإنضمام لليونايتد في يناير المقبل بالإضافة إلى نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب الدانمارك كريستيان إيركسين، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي اللندني.





- ريال مدريد يقرر التضحية بنجمي الفريق لضم بوجبا

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التضحيه بنجمي الفريق للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي ريال مدريد مستعد لتقديم جاريث بيل وخاميس رودريجيز نجمي الفريق إلى نادي مانشستر يونايتد بالإضاه إلى مبلغ مالي بسيط مقابل الحصول على بوجبا في الشتاء القادم.

وينتظر نادي ريال مدريد منافسة شرسة لضم بول بوجبا في انتقالات يناير القادمة حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.





نشرة ريال مدريد





- بيان ناري من الاتحاد الإسباني بشأن الكلاسيكو

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا خاصًا بمباراة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض والذي من المقرر أن يقام يوم 18 من الشهر الجاري.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة على ملعب "كامب نو" في كلاسكيكو الأرض، والذي سيقام في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء بيان الاتحاد الإسباني كالتالي :"فيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو التي ستقام في 18 ديسمبر في الكامب نو، الاتحاد الاسباني لا يتحمل مسألة الأمن ، لكن سيتم تطبيق القوانين إذا كان هناك إي حالات قاهرة أو حدوث إي ظروف قبل وإثناء المباراة وإنه يجب تطبيق الانضباط الرياضي",

وأضاف :"سيكون الاتحاد الاسباني على اتصال بقوات الأمن لتنسيق وصول فريق التحكيم إلى الكامب نو ".





- خصوم ريال مدريد في دور الـ16 ومواعيد مباريات الذهاب والإياب

ضمن نادي ريال مدريد تأهله للدور التالي حيثُ يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط وأمامه باريس سان جيرمان بـ13 نقطة.

وسيلعب نادي ريال مدريد بقيادة زيدان لقاء الذهاب على استاد سانتياجو برنابيو يوم 18، 19 أو 25، 26 من شهر فبراير، بينما العودة في يوم 10، 11 أو 17، 18 من شهر مارس.

وينتظر أن يعرف نادي ريال مدريد خصمه المحتمل بدور الـ16 يوم الاثنين المقبل، خلال قرعة دوري الأبطال وسيلتقي الأبيض أحد هذه الأندية: بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، ليفربول ولايبزيغ.





أخبار ريال مدريد





- الكشف عن المخطط الكتالوني لإفساد كلاسيكو الأرض

اصدرت مُنظمة تسونامي الكتالونية بيانا جديداً يهدد إقامة مباراة الكلاسكيو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر لها أن تقام على ملعب كامب نو يوم الأربعاء والموافق 18 ديسمبر.

وذكرت قناة "Cuatro" الإسبانية أن مُنظمة تسونامي الديموقراطية تُخطط لاغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الكامب نو وإعاقة حركة "باص" ريال مدريد.

بينما ذكر برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير أن مُنظمة تسونامي الديموقراطية تُخطط لإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الكامب نو بمُشاركة 18000 شخص.





دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يسحق كلوب بروج.. وباريس سان جيرمان يكتسح جالطة سراي

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





نتيجة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج:

وتغلب فريق ريال مدريد على نظيره كلوب بروج بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "جان برايدال" في بلجيكا في ختام دور المجموعات الأوروبي.





ودفع زين الدين زيدان، بالعديد من اللاعبين البدلاء في تشكيل الملكي أمام بطل بلجيكا، ليمنح فرصة للاعبين الأساسيين للحصول على راحة كافية، وذلك بعدما ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية برفقة فريق باريس سان جيرمان.





وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، بعدما فشل لاعبو الملكي في الاستفادة من الهجمات التي سنحت لهم خلال هذا الشوط.





وفي الشوط الثاني نجح رودريجو سيلفا في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد بالدقيقة 53 من تسديدة قوية، ولكن جاء الرد سريعًا من فريق كلوب بروج عن طريق اللاعب هانز فاناكن من تسديدة مقوسة أقصي الزاوية اليمني للحارس.





وخطف فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 64، واختتم الكرواتي لوكا مودريتش أهداف الملكي بالدقيقة 91 من زمن اللقاء.



