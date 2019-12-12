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رئيس جمعية مكافحة التدخين يكشف كارثة عن السجائر الإلكترونية في مصر (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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تدخين - أرشيفية
تدخين - أرشيفية
داليا الحسين
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قال عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن السجائر الإلكترونية اخترعها صيدلي صيني في عام 2003، وانتشرت في العالم عقب حصولها على التراخيص اللازمة عام 2007، مشيرًا إلى أن منتج السجائر الإلكترونية لا يتعدى عمره 13 عامًا.

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، الأربعاء، أن العلماء اكتشفوا مخاطر السجائر التقليدية بعد عشرات السنوات.

وأشار إلى أنه على الرغم من حداثة السجائر الإلكترونية؛ ولكن أخطارها بدأت في الظهور تباعًا، حيث إن ولاية ألاسكا الأمريكية تعتبر آخر الولايات الأمريكية تسجيلًا لحالات الإصابة بأمراض في الرئة نتيجة التدخين الإلكتروني، وتم تسجيل نحو 2290 مصابًا و47 حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية.

وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر إلى أن السجائر الإلكترونية في مصر غير قانونية، مشيرا إلى أنها تأتي إلى بلادنا من خلال التهريب أو مصنعة تحت بير السلم ولا يعرف تركيبتها، مؤكدًا أن الإدارة المركزية للصيدلة لم تسمح بدخولها مصر حتى الآن".
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