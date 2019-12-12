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تجديد حبس متهم بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
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تنظيم داعش
تنظيم داعش
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس المتهم أحمد عبد الصبور محمد عبد الحفيظ، في القضية رقم 385 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ" تنظيم ولاية داعش الصعيد".

وأسندت النيابة إلى المتهمين في هذه القضية تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية.
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