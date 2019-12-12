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عبد الحفيظ: الأهلي أكبر مستفيد من تطبيق تقنية الفار

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:03 ص
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لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
ريهام عبد المحسن
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طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتطبيق تقنية الفار محلياً وأفريقيا وأكد أن الأهلي سيكون أكبر مستفيد منها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"قرار فايلر بإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط بعض المباريات كما أن مسابقة الدوري بدأت بشروط ويجب أن تنتهي بها ونعترض على أي تغيير في لائحة الاستبدال".

وأضاف :"لا يوجد ما يستدعي الحديث بشأن خلاف رامي ربيعه وأحمد فتحي ومن حق أي شخص يجتهد بشأنه وهذا لا يؤثر على استقرار الفريق ولم يتم توقيع عقوبة على أحد".

وتابع :"نترقب عودة مؤمن زكريا للفريق مرة أخرى وصالح جمعه متواجد في الأهلي ويشارك في التدريبات بشكل منتظم ومشاركته في المباريات ترجع للجهاز الفني".

وأردف قائلا :"سيتم فتح باب التجديد للرباعي عاشور واكرامي وفتحي وسليمان في الفترة المقبلة".

واستطرد قائلا :"نتحدث مع فايلر بشأن الصفقات التي يجب التعاقد معها ونسعى لضم مهاجم في يناير المقبل".

وواصل :"حكم مبارتنا أمام النجم الساحلي التونسي فعل نفس الخطأ لصالح الفريق التونسي منذ أربع سنوات ونسعى وراء حقنا بشكل قانوني ولن نترك حقنا".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يتم تطبيق تقنية الفار محليا وأفريقيا لأن الأهلي سيكون أكبر مستفيد منها".
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