Advertisements
Advertisements
Advertisements

بايرن ميونيخ يكرر فوزه على توتنهام بدوري الأبطال في حضرة "مورينيو"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:58 م
Advertisements
بايرن ميونخ وتوتنهام
بايرن ميونخ وتوتنهام
أحمد عصام
Advertisements
نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاليانز ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير :-
وسجل كومان هدف فريق بايرن ميونيخ الاول في المباراة بالدقيقة 14، وتعادل سيسينيون لفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة العشرين من الشوط الأول، قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الثاني البافاري في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول من اللقاء، واختتم فيليب كوتينهو أهداف المباراه في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

وفي إطار منافسات تلك الجولة في نفس المجموعة نجح فريق اولمبياكوس اليوناني في تحقيق الفوز على فريق النجم الاحمر الصربي بنتيجة هدف نظيف عن طريق يوسف العربي في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة بعدما فاز في جميع مبارياته بدور المجموعات، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني 10 نقاط، ويأتي فريق اولمبياكوس اليوناني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي مؤخرة جدول الترتيب يأتي فريق النجم الاحمر الصربي برصيد 3 نقاط فقط.

وسوف يشارك الفريق اليوناني في منافسات بطولة الدوري الاوروبي بعد احتلاله المركز الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مورينيو رياضة ‏بايرن ميونيخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ليفربول في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

منذ 36 دقيقة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status