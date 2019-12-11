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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:54 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج الروماني وريال مدريد الإسباني، بفوز الميرنجي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ونجح ريال مدريد، في التقدم على كلوب بروج، عن طريق رودريجيز في الدقيقة 53 قبل أن يتعادل فاناكين لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، ثم أعاد فينوسيوس جونيور التقدم للملكي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء والذي أقيم مساء اليوم على ملعب الفريق الروماني.


وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده بالمجموعة إلى 11 نقطة في المركز الثاني، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة بعد فوزه اليوم على جالطة سراي التركي، برباعية نظيفة ويتأهلا سويًا للدور المقبل، فيما حل كلوب بروج الروماني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقع جالطة سراي التركي في مؤخرة الجدول برصيد نقطتين.


ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ريال مدريد الإسباني المقبلة عقب الفوز على كلوب بروج الروماني من خلال التقرير الآتي:-


وينتظر الميرنجي مباراة من العيار الثقيل، حينما يعود للمباريات المحلية، حيث يحل ضيفًا على فالنسيا، بملعب ميستايا، يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الليجا.


وتُقام مباراة فالنسيا وريال مدريد الإسباني، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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