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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-9-2019

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

تباين أداء أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توجه الجنيه للارتفاع أمام معظم العملات، مع تغيرات طفيفة في باقى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0856 جنيهًا للشراء 16.1856 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0856

16.1856

يورو

17.8115

17.9239

جنيه إسترليني

21.1509

21.2759

فرنك سويسري

16.3156

16.4237

100 ين ياباني

14.7913

14.8846

ريال سعودي

4.2891

4.3160

دينار كويتي

52.9705

53.3174

درهم اماراتي

4.3788

4.4069

اليوان الصيني

2.2839

2.3005


أداء العملات الأجنبية:
تراجع سعر الدولار أمام اليوورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار.

وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 1.3186 دولار.

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9846 فرنك.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.256.

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الكلمات المفتاحية

متوسط سعر العملات الاجنبية سعر الدينار الكويتي سعر الدينار البحريني سعر الدرهم الاماراتى سعر الجنيه الإسترليني

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