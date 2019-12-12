محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-9-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





تباين أداء أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توجه الجنيه للارتفاع أمام معظم العملات، مع تغيرات طفيفة في باقى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0856 جنيهًا للشراء 16.1856 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0856 16.1856 يورو 17.8115 17.9239 جنيه إسترليني 21.1509 21.2759 فرنك سويسري 16.3156 16.4237 100 ين ياباني 14.7913 14.8846 ريال سعودي 4.2891 4.3160 دينار كويتي 52.9705 53.3174 درهم اماراتي 4.3788 4.4069 اليوان الصيني 2.2839 2.3005







أداء العملات الأجنبية:

تراجع سعر الدولار أمام اليوورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار.

وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.3186 دولار.

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9846 فرنك.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.256.



