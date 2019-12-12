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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-9-2019
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
تباين أداء أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توجه الجنيه للارتفاع أمام معظم العملات، مع تغيرات طفيفة في باقى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0856 جنيهًا للشراء 16.1856 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0856
|
16.1856
|
يورو
|
17.8115
|
17.9239
|
جنيه إسترليني
|
21.1509
|
21.2759
|
فرنك سويسري
|
16.3156
|
16.4237
|
100 ين ياباني
|
14.7913
|
14.8846
|
ريال سعودي
|
4.2891
|
4.3160
|
دينار كويتي
|
52.9705
|
53.3174
|
درهم اماراتي
|
4.3788
|
4.4069
|
اليوان الصيني
|
2.2839
|
2.3005
أداء العملات الأجنبية:
تراجع سعر الدولار أمام اليوورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار.
وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 108.64 ين.
وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.3186 دولار.
واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9846 فرنك.
وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.256.
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